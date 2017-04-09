Тарута заявив про створення нової партії

Нардеп, екс-глава Донецької ОДА Сергій Тарута заявив про створення нової політичної партії.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами нардепа, партія буде "насамперед ідеологічною і не буде "проектом Тарути".

"Ми створили нову політичну партію. Вона буде побудована на ідеологічних принципах консерватизму - це республіканська партія з головною цінністю - людина ... Республіканська ідеологія базується на підвищеній обороноздатності, збільшенні витрат на захист, дозволяє носити зброю, ... вона розрахована на розвиток середнього класу населення", - заявив Тарута.

"Україні потрібне перезавантаження усієї системи влади, і зробити це можна лише через новий політичний рух", - додав він.

Як відомо, у лютому джерела УП в парламенті повідомляли, що позафракційний нардеп Сергій Тарута запускає власну партію. З'їзд партії ймовірно мав відбутися наприкінці лютого-початку березня. Повідомлялося, що до політичної сили мають намір приєднатися бізнесмени Микола Кміть та Андрій Гордійчук.

Інтерфакс-Україна