Тіллерсон скасував зустріч із Путіним під час візиту до РФ - ЗМІ

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Неділя, 9 квітня 2017, 20:39

З розкладу держсекретаря США на час візиту в Росію зникла зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на журналіста Стіва Хермана. 

Держсекретар США планує візит до Москви 12 квітня, де спробує переконати Росію переглянути політику підтримки уряду президента Сирії Башара Асада.

Зазначається, що Держдепартамент не відповів на запитання "Голосу Америки" з приводу можливих змін або скасування візиту Тіллерсона до Москви через військові удари у Сирії, однак у неділю зустріч Тіллерсона з президентом Росії зникла з графіка держсекретаря.

Як відомо, раніше глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон скасував свій візит до Москви, запланований на 10 квітня через події у Сирії, зазначивши, що це "кардинальним чином змінило ситуацію".

В ніч на 7 квітня американські есмінці USS Porter і USS Ross випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада із застосуванням хімічної зброї, яка привела до загибелі цивільного населення. 

Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії. 

Теми: Путін США Сирія
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