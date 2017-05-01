Військові в зоні АТО затримали три вантажівки з контрабандою - Штаб
Спільними зусиллями військовослужбовців 72 ОМБр, 12 батальйону та військової служби контррозвідки були виявлені та затримані три великовантажні автомобілі з контрабандною продукцією, які намагалися перетнути лінію розмежування у зоні відповідальності бригади.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Контрабанда затримана і передана представникам Державної фіскальної служби України.
У зв’язку з цим начальник Генерального штабу Віктор Муженко прийняв рішення про заохочення військовослужбовців, які виявили і затримали контрабанду.
Водночас у штабі АТО наголосили, що командування 12 батальйону не має стосунку до контрабанди.
"Інформація, поширена деякими ЗМІ, про причетність командування 12 батальйону до контрабанди не відповідає дійсності та є черговим прикладом інформаційної війни проти України з метою дискредитації Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
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