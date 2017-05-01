АТО: 54 обстріли, сім бійців ЗСУ поранено, один загинув

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Понеділок, 1 травня 2017, 08:02

Російсько-терористичні війська не припиняють обстрілів сил АТО, за минулу добу один український воїн загинув, ще сім військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, з початку доби ворог 54 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів і стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поблизу Водяного, Гнутового і Широкиного.

Поблизу Мар’їнки противник відкривав вогонь по позиціях українських військ з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах сил АТО поблизу Павлополя і Красногорівки бойовики гатили з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів.  Також кулемети великих калібрів обстрілювали позиції ЗСУ під Новогригорівкою. Стрілецької зброю противник застосував під Лебединським та Чермаликом. Біля Мар`їнки, Богданівки та Водяного діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та вогнем великокаліберних кулеметів противник накривав позиції ЗСУ біля Авдіївки, Верхньоторецького та Опитного.

Біля шахти "Бутівка" та Зайцевого зафіксовано обстріли з гранатометів, а біля Троїцького ще й з кулеметів великих калібрів.

Також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував поблизу Кам’янки та Пісків.

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики били по опорних пунктах біля Катеринівки і Троїцького.

Поблизу Новозванівки  стріляли з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів великих калібрів.

Також гранатомети різних систем підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували по захисниках Кримського, Попасної, Валуйського та Станиці Луганськаої, а стрілецьку зброю ворог використав проти захисників Лобачевого.

Як повідомляється, в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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