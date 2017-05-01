В Австрії кажуть, що затриманий австрієць воював на Донбасі на боці ЗСУ

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Понеділок, 1 травня 2017, 10:50

25-річний громадянин Австрії, якого затримали на польсько-українському кордоні поблизу Дорогуська, за даними австрійських правоохоронців, воював на Донбасі на українському боці.

Про це ввечері в неділю в коментарі австрійській інформагенції APA заявив речник прокуратури міста Вінер-Нойштадт Еріх Габіцль, повідомляє "Німецька хвиля".

Прокуратура Вінер-Нойштадта підозрює затриманого у вбивствах супротивників українських військових на Донбасі - "ворожих солдатів, які здалися", а також цивільних. Габіцль уточнив, що злочини могли бути скоєні під час бойових дій за Донецький аеропорт.

У міністерстві внутрішніх справ Австрії APA підтвердили, що затриманого підозрюють у "воєнних злочинах проти осіб".

Раніше інформагенція AFP із посиланням на польських прикордонників поширила інформацію про те, що затриманий австрієць нібито воював на Донбасі на боці проросійських сепаратистів.

Речник австрійської прокуратури натомість наголосив, що затриманий брав участь у бойових діях "на українському боці".

За його словами, проти затриманого чоловіка триває ще одне розслідування у зв'язку з імовірним порушенням закону про наркотичні речовини, однак ордер на арешт було видано саме через підозру в скоєнні воєнних злочинів.

Як повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на речника польської прикордонної служби, лейтенанта Даріуша Сініцького, австрійця затримали увечері у п'ятницю, 28 квітня, на прикордонному пункті пропуску під час спроби потрапити з Польщі до України. Затриманий очікує на здійснення юридичних процедур, які уможливлять його екстрадицію до Австрії.

Теми: Австрія Польща
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