На Європейській площі в Києві проходить першотравнева акція

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Понеділок, 1 травня 2017, 11:40

У марші-акції, яка присвячена Міжнародному дню трудящих, на Європейській площі беруть кілька тисяч осіб.

 
Всі фото "Укрінформ"

Як повідомляє Укрінформ, вони несуть прапори із надписами "Соціал-демократична партія", "Київська міська рада професійних спілок", прапори України та повітряні кульки червоного кольору із надписом 1 травня. Також вони тримають плакати зі словами: "Першотравню бути", "За мир, працю, справедливість" тощо.

Учасники маршу згуртувалися довкола сцени із символікою СДП, яку встановлено біля Українського дому.

 

По периметру Європейської площі чергують близько двох сотень правоохоронців та кілька машин патрульної поліції. Провокацій не спостерігається, обстановка спокійна.

 

Акція направлена на захист прав працюючої людини, на захист права на гідні роботу, зарплату і пенсію тощо. Організаторами виступили Федерація профспілок України та Соціал-демократична партія.

Збір учасників відбувався від дев'ятої години ранку впродовж години на перехресті вулиць Прорізна та Хрещатик. Потім учасники маршу вибудовувалися у блоки по містах та областях. Участь у ході також бере лідер СДП Сергій Каплін.

Теми: Київ акції
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