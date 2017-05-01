У Парижі поранено трьох поліцейських, 4 осіб затримано під час демонстрацій

236 переглядів
0
Понеділок, 1 травня 2017, 19:04

У Парижі під час першотравневих демонстрацій невідомі поранили трьох поліцейських, кидаючи в них "коктейлі Молотова", чотирьох осіб затримано.

Про це повідомляє Le Figaro.

За даними префектури поліції, троє поліцейських були поранені "коктейлями Молотова": двоє з них отримали легкі поранення, в той час як третій поліцейський отримав дуже серйозні опіки на обличчі та на руках.

Повідомляється, що поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ.

Також, від початку заходів, поліція здійснила чотири затримання за носіння забороненої зброї та за насильство щодо співробітників правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що першотравневі мітинги у Парижі, які проходять в той же день, що й агіткампанії кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен та Еммануеля Макрона, супроводжуються сутичками між демонстрантами та поліцією.

За даними поліції серед людей, які зібралися на площі та рушили далі маршем вулицями міста, були помічені близько 100 осіб в масках. У одного із них вилучили сумку із камінням.

Європейська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Британські прикордонники підтвердили затримання 7 українців – посольство
Лещенко: "кошти Януковича" конфіскували з порушеннями за 2 тижні
Житель Мар'їнки отримав поранення і струс мозку від обстрілу бойовиків
В Одесі біля Куликового поля знайшли рюкзак з вибухівкою
Усі новини
6 фільмів травня

Гай Річі, Рідлі Скотт і Ульріх Зайдль

Лайфхаки

16 помилок, які роблять усі, хто користується літаком вперше