Новий президент Південної Кореї заступив на посаду

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Середа, 10 травня 2017, 07:41

Мун Чже Ін, обраний новим президентом Південної Кореї, офіційно вступив на посаду в середу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ЗМІ Сеула.

В результаті проведених дострокових президентських виборів він набрав понад 41% голосів виборців. За нього проголосували, за даними південнокорейських ЗМІ, майже 13,5 млн осіб.

У середу Мун Чже Ін вже на посаді президента відвідав разом з дружиною меморіальне кладовище в столиці.

На церемонії інавгурації в парламенті Мун Чже Ін заявив, що буде докладати всіх зусиль для забезпечення миру на Корейському півострові, а також про готовність відвідати з цією метою Пхеньян "якщо для цього будуть умови".

Проведення дострокових виборів було обумовлено імпічментом і відстороненням від влади колишнього глави держави Пак Кин Хе в зв'язку з її причетністю до корупційного скандалу.

Теми: Південна Корея
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