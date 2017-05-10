На травневі свята в Україну не пустили 220 росіян

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Середа, 10 травня 2017, 14:29

Із 28 квітня до 9 травня в Україну проїхало близько 2,7 мільйонів осіб та майже 600 тисяч транспортних засобів, не пропустили через кордон 220 росіян.

Під час травневих свят прикордонники оформили 982 членів команд учасників пісенного конкурсу "Євробачення-2017" та 87 учасників Чемпіонату світу з мотокросу, повідомляє Державна прикордонна служба України.

У ці ж дні було реалізовано понад 100 спрацювань бази Інтерполу, виконано понад 800 доручень уповноважених державних органів та "через різні причини відмовлено в пропуску через державний кордон майже 220 громадянам Російської Федерації".

За незаконний перетин кордону затримали майже тисячу осіб, включно з 27 нелегальними мігрантами.

Крім того, виявили незаконне переміщення через кордон 25 одиниць зброї, 19 одиниць боєприпасів, у 20 випадках припинили переміщення наркотичних та психотропних речовин, а також незаконне переміщення товарів та вантажів на загальну суму понад 3 млн гривень.

На час всіх травневих свят Державна прикордонна служба України значно посилила заходи безпеки на кордоні та в контрольованих прикордонних районах.

У пунктах пропуску та на кордоні прикордонники забезпечували цілодобове чергування ситуативних груп та активно  взаємодіяли зі СБУ, поліцією, Нацгвардією, ЗСУ, Держслужби з надзвичайних ситуацій та іншими структурами.

Теми: кордон Прикордонна служба Росія Євробачення
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