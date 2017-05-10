Клімкін: Росія перевертає Мінський процес з ніг на голову

Україна має виробити з міжнародними партнерами ефективну тактику тиску на Росію, щоб вийти з глухого кута, в який РФ заводить Мінські домовленості.

Таку думку висловив голова МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю "Голосу Америки".

Коментуючи візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до США, Клімкін зазначив:

"По-перше, Сполучені Штати мають розмовляти з Росією. Росія свідомо загнала у глухий кут весь Мінський процес і вона його просто перевертає його з ніг на голову. Це вже всім зрозуміло. Замість того, щоб зрозуміти, що потрібно гарантувати хоча б мінімум безпеки. Оскільки без цього жодної довіри до дій Росії немає".

На думку Клімкіна, необхідно зробити рішучі кроки щодо (звільнення) політичних в’язнів і заручників у Росії.

"Ми розмовляли про це з Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні. Тобто спочатку безпека і те, що стосується людей, а потім можна іти далі", – зазначив глава МЗС.

Клімкін також прокоментував перемогу Емманюеля Макрона на президентських виборах у Франції.

"Я вважаю, що це рішення підкріплене голосами дуже багатьох французів, це рішення на користь європейських цінностей. Оскільки Макрон послідовно у своїй кампанії наголошував на цих цінностях, на необхідності більш тісної співпраці, але також солідарності і всередині Європейського Союзу і в трансатлантичному вимірі", – сказав глава МЗС.

"Тому я впевнений, що він і його команда будуть дуже послідовно і потужно працювати над тим, щоби тиснути на Росію з метою виконання того, що вона має виконати, а Росія зараз свідомо змінює тактику, намагаючись завести все у глухий кут своїми рішеннями, а також тим, що зараз вони намагаються якось створити зовсім іншу логіку, говорячи про якийсь містичний "народ Донбасу", – каже Клімкін.

"Тобто така логіка свідомо спрямована на те, щоб підняти ставки і щоб легалізувати російський протекторат, який вони власне вже створили на Донбасі. Але всім прекрасно зрозуміло, що це – дорога в нікуди", – додав він.

"Тому зараз нам потрібно спільно знайти непросту тактику, оскільки простих рішень тут вже нема, яким чином намагатися тиснути на Росію, щоб вийти з цього глухого кута, в який вона заводить Мінські домовленості", – наголосив глава МЗС.