У суді вперше дав свідчення очевидець вбивства Нємцова

У Московському окружному військовому суді на процесі у справі про вбивство Бориса Нємцова в якості свідка виступив Сергій Будников - водій прибиральної машини, біля якої ввечері 27 лютого 2015 року було вбито опозиційного політика.

Про це пише російська служба BBC.

Водій прибиральної машини Сергій Будников виявився одним з ключових учасників того, що сталося 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту.

Помаранчевий "КамАЗ" - вакуумна підмітально-прибиральна машина, якою керував Будніков, повільно проїжджав вздовж тротуару мосту в тому місці і в той момент, коли вбивця стріляв у Нємцова.

Будніков розповів присяжним все те, що він зумів помітити і запам'ятати в той момент, однак ясності в картину злочину його свідчення не додали.

За його словами, він лише мигцем зауважив, що по тротуару мосту йшли чоловік і жінка, причому він навіть не розгледів, у що вони були одягнені, випадково кинувши оком в дзеркало заднього виду, він усе ж помітив, що чоловік впав.

Будніков зупинив машину через кілька секунд після пострілів. До нього підбігла Ганна Дурицька, що знаходилася в момент вбивства поруч з Нємцовим, і саме Будніков подзвонив з її телефона на номер 112, щоб викликати поліцію і швидку допомогу.

Після цього він повернув телефон Дурицькій, сів у свою машину і продовжив чистити дороги за службовим маршрутом.

Будніков стверджує, що провів на місці злочину лічені секунди - півхвилини, від сили хвилину.

Насправді його помаранчевий КамАЗ стояв на узбіччі більше п'яти хвилин, але ця помилка в оцінці часу Буднікова, схоже, здалася цілком природною і обвинуваченню, і захисту.

За ці п'ять хвилин Будніков не помітив майже нічого: ані перехожих, які проходили повз і підходили до тіла Нємцова, ані проїжджаючих машин. Чому він поїхав, навіть не дочекавшись приїзду поліції або швидкої, залишилося незрозумілим.

На суді також з'ясувалося, що Будніков через кілька годин опинився на місці злочину ще раз: за завданням начальства він приїхав на іншій машині, поливній, щоб змити з тротуару сліди крові.

Як відомо, опозиційний політик Борис Нємцов був убитий на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.

У злочині звинувачуються п'ять чеченців: Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха. Всі вони категорично заперечують свою провину, хоча на опублікованих нещодавно відеозаписах перших допитів Дадаева і Губашева підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, що нібито ображають почуття віруючих мусульман.