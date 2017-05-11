У Миколаєві пролунав вибух біля банку "Південний"

В ніч на 11 травня в Миколаєві по проспекту Центральному прогримів потужний вибух у приміщенні банку "Південний".

Про це "Укрінформу" повідомили мешканці прилеглого будинку.

За словами очевидців, в сусідніх будинках вилетіли шибки.

"Вночі нас розбудив потужний вибух... Спочатку було незрозуміло, що сталося, ми були у паніці, але після приходу працівників поліції дізналися, що підірвали двері у банку "Південний", який розташований у сусідньому будинку", – розповіла мешканка однієї з постраждалих квартир.

На місці події працюють рятувальники та поліція.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.