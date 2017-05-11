У зоні АТО підірвалися двоє українських саперів

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Четвер, 11 травня 2017, 14:08

На Донбасі під час виконання бойового завдання підірвалися на вибуховому пристрої двоє українських саперів. Один з них загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

Обставини з’ясовуються. На місці події працюють представники Військової служби правопорядку.

Українська правда

Теми: АТО Донбас надзвичайна подія
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