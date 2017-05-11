Чаплига: Для верифікації списків "ДНР" щодо неув’язнених потрібні політичні домовленості

Верифікацію списків "ДНР" щодо осіб, яких тримають у місцях позбавлення волі на підконтрольній владі України території, завершено, але домовленості щодо верифікації осіб, які на волі, може бути досягнуто лише в рамках тристоронньої контактної групи.

Про це сказав представник Офісу українського омбудсмена Михайло Чаплига в коментарі журналістам у Києві в четвер.



"Є різні категорії осіб, які підлягають верифікації. Є особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, тобто вони або відбувають покарання, або ж стосовно них триває слідство і їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою... Верифікація щодо місць несвободи відбулася. Зараз йдеться про те, щоб верифікувати тих осіб, які не перебувають у місцях позбавлення волі. Але для того, щоб здійснити цю верифікацію, потрібні політичні домовленості в Мінську. Ми сподіваємося, що найближчим часом їх буде досягнуто. І ми зможемо, в принципі, зробити і це", - зазначив він.

Говорячи про те, чому до процесу було залучено Офіс омбудсмена, Чаплига сказав, що "головною заковикою був вибір інституції, якій довіряють усі сторони "мінського процесу".



"Так було вирішено, що Офіс омбудсмена - це інституція, якій довіряють усі. Потім у Мінську йшлося про те, щоб матері осіб, які перебувають на території, підконтрольній Україні, також були присутні. В результаті на майданчику ОБСЄ відбулася верифікація за участю представників Офісу уповноваженого, чотирьох представників матерів і представника ОБСЄ", - розповів Чаплига.



Відповідаючи на запитання про те, яка ситуація з верифікацією списків "ЛНР", представник Офісу українського омбудсмена сказав: "Щодо "ЛНР" верифікація так само відбувається за тією самою схемою. Там осіб менше, це простіше, ми сподіваємося, що процес завершиться швидше".

Інтерфакс-Україна