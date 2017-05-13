США готові до постачання зброї Саудівській Аравії на $100 млрд
США близькі до завершення ряду угод із продажу Саудівській Аравії американського озброєння і пов'язаного з ними обладнання на суму більш ніж $ 100 мільярдів.
Про це з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому пише Reuters.
Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що протягом десяти років пакет озброєнь може в кінцевому підсумку перевищити більш ніж $ 300 млрд.
За його словами угода має на меті допомогти Саудівській Аравії збільшити свої оборонні можливості, зберігаючи при цьому якісну військову перевагу союзника США Ізраїлю.
"Ми знаходимося в завершальній стадії серії угод", - сказав чиновник.
Розробка пакета угод збігається у часі з візитом Трампа в Саудівську Аравію.
Трамп відвідає королівство 19 травня, це буде його перша зупинка серед запланованих міжнародних візитів.
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