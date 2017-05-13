США готові до постачання зброї Саудівській Аравії на $100 млрд

98 переглядів
0
Субота, 13 травня 2017, 02:35

США близькі до завершення ряду угод із продажу Саудівській Аравії американського озброєння і пов'язаного з ними обладнання на суму більш ніж $ 100 мільярдів.

Про це з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому пише Reuters.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що протягом десяти років пакет озброєнь може в кінцевому підсумку перевищити більш ніж $ 300 млрд.

За його словами угода має на меті  допомогти Саудівській Аравії збільшити свої оборонні можливості, зберігаючи при цьому якісну військову перевагу союзника США Ізраїлю.

"Ми знаходимося в завершальній стадії серії угод", - сказав чиновник.

Розробка пакета угод збігається у часі з візитом Трампа в Саудівську Аравію.

Трамп відвідає королівство 19 травня, це буде його перша зупинка серед запланованих міжнародних візитів.

Теми: США Саудівська Аравія зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Радник Трампа пригрозив РФ відповідальністю за підтримку Асада 13 травня 2017, 00:53
РФ назвала "вітанням" зближення свого літака з американським 12 травня 2017, 12:11
США не будуть приєднуватися до "нормандського формату" – МЗС 12 травня 2017, 12:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд дозволив заарештувати заступницю Кернеса
Комп'ютери по всьому світу зазнали атак, Україна також постраждала
На одного з керівників НАЗК склали адмінпротоколи
Аваков: Поліція затримала керівника "тітушок", що били АТОвців у Дніпрі
Усі новини
Порно

Порнографія в Україні: закон, заробіток, задоволення

французькі вибори

Історія кохання президента Макрона і шкільної вчительки