Дружина Порошенка про похід у політику: ніколи не кажи ніколи

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Неділя, 14 травня 2017, 14:19

Дружина президента Марина Порошенко не виключила, що може в майбутньому зайнятися політичною діяльністю.

"На сьогоднішній момент я про це не думаю. Але, знаєте, як кажуть, ніколи не кажи ніколи", - відповіла дружина президента в інтерв'ю "5 каналу" на питання, чи допускає вона, що займеться політичною діяльністю, передають Українські Новини.

Відповідаючи на питання про те, чого Марина Порошенко ніколи собі не дозволить, вона відповіла, що не дозволить собі порушити субординацію.

Дружина президента також розповіла, що за час президентства Петро Порошенко змінився.

"Можу сказати, що він став більш терпимим, він став мудрішим... Він до багатьох речей став ставитися не так як вимагає перша реакція, він бачить набагато далі, вперед ... Він був емоційним весь час, а зараз я бачу, що він зважено дивиться на речі, він тримає удар, він може сконцентруватися і не піддатися тимчасовим першим емоціям", - сказала Марина Порошенко.

Теми: Порошенко
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