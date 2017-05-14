Порошенко натякнув, що дружина сама вирішила піти на канал Ахметова
Президент Петро Порошенко не став говорити про Ріната Ахметова, на каналі якого буде вести передачу перша леді Марина Порошенко.
На прес-конференції у неділю у Порошенка запитали, як він ставиться до того, що його дружина буде вести передачу на каналі олігарха Ахметова.
Проте президент у відповіді навіть не згадав ім'я олігарха.
"У нас дуже демократичні відносини в родині. Вона (Марина – ред.) веде активну громадську діяльність і щодо того, що вона збирається знімати цикл передач, не політичних абсолютно, вона зі мною не радилась. Я подивився анонс – мені сподобалось", - сказав він.
Як відомо, дружина президента вестиме рубрику "У ритмі спорту з Мариною Порошенко" на телеканалі "Україна", який входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", власником якого є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.
Українська правда
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