Порошенко натякнув, що дружина сама вирішила піти на канал Ахметова

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Неділя, 14 травня 2017, 17:38

Президент Петро Порошенко не став говорити про Ріната Ахметова, на каналі якого буде вести передачу перша леді Марина Порошенко.

На прес-конференції у неділю у Порошенка запитали, як він ставиться до того, що його дружина буде вести передачу на каналі олігарха Ахметова.

Проте президент у відповіді навіть не згадав ім'я олігарха.

"У нас дуже демократичні відносини в родині. Вона (Марина – ред.) веде активну громадську діяльність і щодо того, що вона збирається знімати цикл передач, не політичних абсолютно, вона зі мною не радилась. Я подивився анонс – мені сподобалось", - сказав він.     

Як відомо, дружина президента вестиме рубрику "У ритмі спорту з Мариною Порошенко" на телеканалі "Україна", який входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", власником якого є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

Українська правда

Теми: Порошенко Ахметов
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