У КНДР заявили про успішний запуск ракети, здатної нести ядерний заряд

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Понеділок, 15 травня 2017, 03:36

Останній запуск ракети Північної Кореї був успішним випробуванням нового типу ракети, здатної нести ядерну боєголовку.

Про це повідомили державні ЗМІ Пхеньяна, пише AFP.

В неділю було здійснено запуск "недавно розробленої стратегічної балістичної ракети середнього і дальнього радіусу, Hwasong-12", заявили в інформаційному агентстві ЦТАК, додавши, що лідер Кім Чен Ин "особисто керував тестовим запуском нового типу ракети".

В КНДР також заявили, що випробування було проведене з метою перевірити технічні деталі і характеристики ракети, здатної нести потужну і велику ядерну боєголовку, а також підтвердити надійність ракетного двигуна нової розробки.

Повідомляється, що ракета досягла висоти 2111,5 кілометрів, пролетіла 787 кілометрів і впала, як запевняє агентство, у точному місці призначення.

Як відомо, 13 травня Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через кілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї. Пролетівши сотні миль, ракета впала у Японському морі на відстані приблизно 100 км від російського Владивостока.

США закликали міжнародну спільноту до введення більш жорстких санкцій проти КНДР через останній запуск ракети.

Також це випробування буде винесено на обговорення Ради Безпеки ООН 16 травня.

Теми: Північна Корея ядерна зброя
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