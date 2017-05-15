Керівник Євробачення: Все пройшло бездоганно, жодних проблем

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Понеділок, 15 травня 2017, 12:42

Керівник пісенного конкурсу "Євробачення" Ян Ола Санд відзначив надзвичайно високий рівень організації конкурсу в Києві.

Про це він сказав на зустрічі із президентом Петром Порошенком, організаторами та ведучими заходу, передає прес-служба голови держави.

"Кожного року ми маємо якісь певні зауваження чи скарги: чи то транспорт, чи логістика, безпека, чи інші аспекти. Але Євробачення в Києві пройшло бездоганно. Ми не мали жодних проблем. З українського боку все було організовано на найвищому рівні", - зазначив він.

Президент зі свого боку поскаржився, що провести музичне свято було нелегко через російську агресію на сході і півдні України, але все вдалося якнайкраще.

"Мої щирі поздоровлення вам усім. Євробачення-2017 було організовано на дуже високому рівні. І це є результатом дуже ефективної координації та взаємодії вашої і нашої команд", - сказав він.

Порошенко похвалився, що його дружина Марина теж була залучена до Євробачення - брала участь у відкриті конкурсу.

 
Фото:прес-служба президента

Якісну організацію пісенного змагання також відзначив член Адміністративної ради Європейського Мовної Спілки Павел Грицак.

"Була зроблена чудова робота, щоб усі журналісти, конкурсанти та фанати відчули гостинність Києва і перебували в комфортних умовах. Я дякую українській владі і вам, пане президенте, за цю значущу підтримку", - сказав він.

 
Фото:прес-служба президента

Як повідомлялося, в ніч з 13 на 14 травня відбувся фінал конкурсу "Євробачення" 2017 року. Перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал із композицією "Amar Pelos Dois".

Українська правда

Теми: Євробачення
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