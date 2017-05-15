БПП: Щодо нових членів ЦВК тривають консультації

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Понеділок, 15 травня 2017, 13:11

З питання призначення членів ЦВК ведуться консультації, відзначає глава фракції Блок Петра Порошенка у Верховній Раді Артур Герасимов.

В ході спілкування з журналістами в парламенті в понеділок він висловив сподівання, що найближчим часом це питання винесуть в зал.

"Щодо вашого запитання про ЦВК. Можу підтвердити, що зараз йдуть дуже серйозні консультації, і я щиро вірю, що найближчим часом ми вийдемо на рішення", - сказав Герасимов.

Як повідомлялося, президент України вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб.

Відповідний документ №4790 опублікований на парламентському порталі 3 липня 2016 року.

Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, включаючи голову Михайла Охендовського.

Тоді лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Гринів заявив, що в парламенті поки не знайдений консенсус з питання обрання нового складу ЦВК.

3 жовтня 2016 року голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив про намір звернутися до президента Петра Порошенка з пропозицією повторно внести подання про призначення членів Центральної виборчої комісії.

25 листопада спікер парламенту заявив, що президент готовий в разі необхідності змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК.

"Проводяться консультації. Буквально позавчора я в черговий раз з цього приводу мав розмову з президентом. Ми з ним узгодили певні позиції. Президент готовий йти на дискусію, готовий йти на заміну того чи іншого кандидата з переліку який є, для того щоб Верховна Рада позитивно проголосувала", - сказав Парубій.

Як відомо, у 12 з 15 членів ЦВК семирічний термін повноважень закінчився 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов'язки на підставі змін до закону України "Про Центральну виборчу комісію", які були внесені в березні 2014 року з метою забезпечення безперервності виборчого процесу під час президентської виборчої кампанії.

Згідно з Конституцією України, Верховна Рада призначає і звільняє членів ЦВК за поданням президента.

Інтерфакс-Україна

Теми: ЦВК
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