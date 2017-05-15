ЗМІ: Держдумі запропонують створити в ОРДЛО заповідник

606 переглядів
0
Понеділок, 15 травня 2017, 22:24

Депутат від фракції "Єдиної Росії" Йосип Кобзон і комітет нижньої палати по культурі планують ініціювати створення на території ОРДЛО "постіндустріального ландшафтно-рекреаційного заповідника".

Про це розповіли два джерела РБК в апараті комітету.

Згідно з інформацією, 17 травня в Держдумі РФ відкриється виставка "Індустріальна спадщина Донбасу", яку організовує Кобзон і профільний комітет.

Очікується, що від ОРДЛО на заході буде виступати так званий виконуючий обов'язки "міністра вугільної промисловості ДНР" Едуард Голенко. Остаточний список гостей ще обговорюється, на експозиції можуть з'явитися й інші представники ОРДЛО.

"Це призведе до виникнення великого туристичного кластера", - наголошується в проекті опису заходу.

Музеєфікація, на їхню думку, необхідна зруйнованим війною шахтам Донбасу, оскільки "загрозу знищення об'єктів індустріальної спадщини за своїми масштабами можна порівняти з недавніми подіями в місті Пальміра (Сирія), де в результаті бойових дій варварськи знищено об'єкти всесвітньої культурної спадщини".

На виставці представлять фотографії індустріального Донбасу з моменту його становлення (середина XIX століття) і до сьогоднішнього дня. "Поряд з історичними фотографіями та архівними документами з колекцій музеїв міст і підприємств Донбасу будуть показані фотографії сучасних авторів", - йдеться в проекті опису виставки.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко відзвітує перед Радою наступного тижня — Сарган
Оліфер: Україна вимагає покарати за домагання щодо спостерігачки ОБСЄ
У першому кварталі економіка України зросла на 2,4%
Через бійку 9 травня у Дніпрі відсторонили 3 поліцейських
Усі новини
Фото

"Наскрізь, синіми нитками". Фотопроект про мам особливих діток

Питна вода

У Києві створили карту працюючих бюветів