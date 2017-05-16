Порошенко хоче, щоб Україна вступила в Шенгенську зону

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Вівторок, 16 травня 2017, 00:22

Президент України Петро Порошенко розраховує, що після проведення переговорів з країнами "білої Шенгенської зони" і приєднання ряду країн до безвізового режиму, українці зможуть подорожувати без віз в більш ніж сотню країн світу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ictv, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у нас 52 країни, з якими у українців безвізовий режим, 34 країни зараз приєднуються до безвізового режиму. За моїм дорученням буде проведено переговори з країнами білої Шенгенської зони - це ще близько 30 країн центральної та південної Америки, Азії, окремих країн Європи" , - сказав Порошенко.

Таким чином, за його словами, кількість країн, в які українці зможуть подорожувати без віз, перевищить сотню.

Він додав: "моя мета - щоб Україна стала членом Шенгенської зони, щоб ... з Харкова до Лісабона можна було проїхати без зупинок на кордонах".

Він висловив упевненість в тому, що, доклавши зусилля, цього можна досягти.

Теми: Порошенко Україна
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