У Білому домі заперечують розголошення секретних даних Трампом

178 переглядів
0
Вівторок, 16 травня 2017, 07:45

У Білому домі спростовують інформацію про те, що президент США Дональд Трамп повідомив секретну інформацію російським чиновникам.

Про це повідомляє CNN.

 "Жодного разу не обговорювалися джерела і методи розвідки, і президент не розкривав ніяких військових операцій, які ще не були відомі громадськості. Я був присутній в кімнаті, цього не сталося", - заявив радник Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер.

Державний секретар Рекс Тіллерсон також заявив, що Трамп не обговорював з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і послом Сергієм Кисляком секретну інформацію.

"Під час зустрічі президента Трампа з міністром закордонних справ Лавровим обговорювалося широке коло питань, серед яких - спільні зусилля щодо боротьби з тероризмом. В ході цього обміну обговорювалися характер конкретних загроз, але вони не обговорювали джерела, методи або військові операції", - заявив Тіллерсон, який був присутній на зустрічі.

Заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Діна Пауелл, яка також була присутня на зустрічі, сказала: "Ця історія не відповідає дійсності. Президент тільки обговорював загальні загрози, з якими зіткнулися обидві країни".

Раніше газета Washington Post повідомила, що президент США Дональд Трамп розповів главі МЗС РФ Сергію Лаврову і послу Росії в Вашингтоні Сергію Кисляку секретну інформацію в ході переговорів в Білому домі про терористичне угруповання ІДІЛ.

Теми: США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Microsoft звинуватили АНБ в глобальній вірусній атаці 15 травня 2017, 07:55
Трампа закликали передати Конгресу записи розмов з Комі, якщо вони є 15 травня 2017, 07:12
РФ вважає звільнення Комі своєю перемогою - екс-глава розвідки США 15 травня 2017, 02:49
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Washington Post: Трамп розкрив Лаврову секретну інформацію
Луценко відзвітує перед Радою наступного тижня — Сарган
Оліфер: Україна вимагає покарати за домагання щодо спостерігачки ОБСЄ
У першому кварталі економіка України зросла на 2,4%
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Сараєво

Порно

Порнографія в Україні: закон, заробіток, задоволення