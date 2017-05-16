ВРП не звільнила суддю, який зобов'язав Беркуту розганяти Майдан

767 переглядів
1
Вівторок, 16 травня 2017, 08:53

Вища рада правосуддя відмовилась звільняти суддю Аблова, який 9 грудня 2013 року зобов'язав Беркут розігнати Майдан.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив адвокат Небесної сотні Роман Маселко.

"Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила, що немає підстав для звільнення судді Окружного адміністративного суду м.Києва Є.Аблова. Це саме той суддя, який 09.12.13 р. зобовязав Беркут розігнати Майдан", - зазначив він.

"Таким чином, ВРП не звільнила жодного суддю, який порушив фундаментальні права громадян на мирні зібрання. Рішення виносили: Т.Малашенкова, І.Артеменко, Н.Волковицька, В.Нежура", - повідомив він.

Маселко наг7адав, що 09.12.13 о 13:30 Аблов прийняв позов від громадянина, якому барикади на Майдані "перешкоджали вільно пересуватись". Він просив зобов'язати беркут припинити правопорушення по блокуванню доріг.

"Вже через 1,5 години (!!!) з моменту подання позову Аблов видав (!!!) позивачу Ухвалу про забезпечення позову, якою заборонив "будь-яким особам вчиняти дії щодо блокування будь-яким способом" усі вулиці, де проходили акції протесту", - повідомив він.

Після цього в ніч з 10 на 11 грудня відбулась невдала спроба розігнати Майдан. Тоді вперше після татаро-монгольської навали у 1240 році Михайлівський золотоверхий бив у дзвони вночі. 

"А вже 26.12.13 Аблов за сприяння голови суду Вовка отримав у постійне користування квартиру, яку у 2015 приватизував та у 2016 році продав за 9 100 000 грн", - повідомив Маселко, посилаючись на сюжет ТСН.Тиждень.

Українська правда

Теми: суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокат: Держобвинувач хоче оголосити відвід судді у справі Кернеса 16 травня 2017, 05:27
Конституційний суд планує обрати нового голову у п'ятницю 15 травня 2017, 21:27
Суд арештував пістолети і арбалет Арбузова 15 травня 2017, 16:22
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.175.72.---vik735216.05.2017 09:27
Тільки суд Лінча врятує Україну! Надто далеко все зайшло!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Хроніка 16 травня. Прощання з Лобановським та бензинова криза Тимошенко
Washington Post: Трамп розкрив Лаврову секретну інформацію
Луценко відзвітує перед Радою наступного тижня — Сарган
Оліфер: Україна вимагає покарати за домагання щодо спостерігачки ОБСЄ
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Сараєво

Освіта

Куратор тестування PISA про те, як українцям побудувати сучасну систему освіти