Гройсман хоче ухвалення закону про пенсійну реформу до канікул Ради

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Середа, 17 травня 2017, 13:27

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає президента Петра Порошенка швидше скликати Раду реформ для схвалення проекту закону про реформу пенсійної системи.

Про це він заявив, доповідаючи на засіданні уряду 17 травня і представивши основні параметри нововведень, які пропонує уряд.

"Після розгляду цього питання урядом зараз я хотів би, щоб ми направили цей законопроект до Ради реформ, щоб ми спільно з коаліцією, президентом ще раз його розглянули – і, відповідно, після того направили в парламент для остаточного ухвалення", – сказав прем’єр.

"Після ухвалення цього закону я беру на себе повну відповідальність за впровадження цього закону і позитивний результат для українських пенсіонерів. Готовий нести за це абсолютно повністю свою персональну політичну відповідальність", – заявив він.

Гройсман наголосив, що треба запровадити систему справедливого пенсійного забезпечення.

"Буду просити президента якомога швидше призначити Раду реформ для того, щоб ми змогли – я би дуже хотів цього – розглянути пенсійну систему (реформу – ред.) і ухвалити її в Верховній Раді до чергових канікул парламенту", – сказав він.

"Ми за ці місяці підготуємося до того, щоб із 1 жовтня провести ці нарахування – і щоб 9 мільйонів українців отримали підвищені пенсії, як перші кроки відновлення соціальної справедливості", – зазначив прем’єр.

Він запропонував підтримати цей проект закону і направити його до Ради реформ для розгляду.

Гройсман додав, що обіцяв запропонувати цей законопроект до кінця травня – і зараз він має бути підтриманий. Врешті Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу.

Прем'єр також повідомив, що запрацював сайт Pensii2017.info, на якому буде й інформація про новації.

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Олена Рощенко, УП

Теми: пенсії реформи Гройсман Кабінет міністрів
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IP: 35.189.200.---грибник17.05.2017 13:34
Якщо закон такий добрий, то чого ж ви його не оприлюдните? Чого боїтеся?
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