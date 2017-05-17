У стіні школи в Мар'їнці виявили бойовий снаряд

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Середа, 17 травня 2017, 13:50

В Мар'їнці Донецької області в дитячій спортивній школі у стіні спортзалу співробітник школи виявив снаряд.

Про це повідомила співробітник прес-служби ГУ Нацполіції в Донецькій області Наталя Шиман у Facebook.

"О 9:15 працівник дитячої спортивної школи № 1 (вул. Заводська, 15) повідомив, що під час огляду будівлі в стіні спортзалу виявив снаряд, який не розірвався. Поліцейські Мар'їнського відділення поліції вже на місці. Оточили територію, викликали вибухотехників ДСНС", - написала вона.

"На даний момент заняття в школі відмінено", - додала Шиман.

Українська правда

Теми: Донбас АТО
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