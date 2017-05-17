ЗМІ: Дружина одного з керівників НПУ має нелегальний бізнес у Чорнобильській зоні

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Середа, 17 травня 2017, 22:34

У Чорнобильській зоні нелегально працює фірма "Енівей", однією із засновниць якої є Наталія Купранець, дружина начальника департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігоря Купранця.

Про це йдеться у матеріалі "Слідства. Інфо".

Згідно з інформацією, "Енівей" займається виготовленням дерев’яних пелетів для опалення, виробничий цех розташований у селі Вільча.

Місцевий лісник про існування цеху знає, каже, що він працює ще з 2014 року.

"Ризики дуже великі, тому що в нас же діє гігієнічний норматив щодо накопичення радіонуклідів в деревині, який передбачає, що деревину, дрова можна вивозити із зони, але не з метою спалювання…", - розповів він журналістам.

Згідно з інформацією "Слідства.Інфо", пелети, виготовлені у Чорнобильській зоні, продаються під виглядом гранули, щоб оминути законодавчі обмеження - існує наказ Міністерства охорони здоров’я від 1995 року, який встановлює суворі нормативи щодо вмісту цезію і стронцію в деревині.

"Вся гранола, яка є на території України, якщо її спалити, вона не проходить. (...) У договорі я буду прописувати, що це просто дерев’яна гранола, тирсова. В мене є обмеження. (...) Обмеження з приводу спалювання. Не можна її так використать", - пояснив представник "Енівей" у розмові з журналістами, які відрекомендувалися потенційними покупцями пелетів.

У комерційній пропозиції, яку "Слідство.Інфо" отримало від представника компанії, зазначалася ціна сировини — вона майже не відрізняється від ринкової. Окрім того, з'ясувалося, що ТОВ "Енівей" відсутнє у переліку із 71 підприємства, що мають діючі дозволи на діяльність у зоні відчуження.

Однією із двох засновників "Енівей" є Наталія Купранець, дружина начальника департаменту захисту економіки Національної поліції України, Ігоря Купранця.

"На двох подружжя задекларувало простору квартиру, чималу земельну ділянку, дві автівки класу люкс, три коштовних годинники, прикраси, твори мистецтва і ще близько 3,5 мільйони гривень заощаджень готівкою. Ми вирішили поцікавитись у пана Купранця походженням його статків та поінформувати поліцейського про незаконний бізнес власної дружини, однак у відповідь на наш запит про інтерв’ю отримали відмову", - йдеться у матеріалі "Слідства. Інфо".

Теми: Чорнобиль поліція
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