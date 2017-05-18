Рада скасувала закон Савченко

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Четвер, 18 травня 2017, 14:11

Верховна Рада скасувала так званий "закон Савченко", який передбачає зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

За відповідні зміни проголосували 227 народних депутатів.

Автор цього законопроекту, який називається "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення)" – народний депутат, член депутатської групи "Відродження" Антон Яценко.

Тепер зміни передбачають, що "попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день".

Суду дозволяється, при призначенні покарань, враховувати попереднє ув'язнення і пом'якшувати покарання або повністю звільняти засудженого від його відбування.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.  

Як відомо, 23 грудня 2015 року президент Петро Порошенко підписав так званий "закон Савченко".

Українська правда

Теми: Савченко поліція кримінал
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