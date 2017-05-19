Опоблок і партія Ляшка досі ведуть сторінки "Вконтакте"

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П'ятниця, 19 травня 2017, 11:02

Дві парламентські політичні партії "Опозиційний блок" та Радикальна партія Олега Ляшка, продовжують вести сторінки в російській соцмережі "Вконтакте".

Про це повідомляє 19 травня Комітет виборців України.

Упродовж останніх днів на сторінках цих політичних сил "Вконтакте" проводилася активна діяльність. Зокрема, було розміщено низку публікацій на політичну тематику, а також фото та відеоматеріали.

Серед іншого "Опозиційний блок" оприлюднив заяву про незгоду із указом президента щодо заборони "Вконтакте".

Сторінки партій є справжніми, оскільки на них розміщено посилання на офіційних веб-сайтах Опоблоку та РПЛ, зазначають у КВУ.

Сторінкою РПЛ у мережі "Вконтакте" є персональна сторінка Олега Ляшка. У групі Опоблоку "Вконтакте" 6 тисяч учасників, у Олега Ляшка - 88 тисяч підписників.

ВО "Батьківщина", яка також мала сторінкув російській соцмережі, призупинила її роботу після публікації 17 травня відповідного указу президента і прибрала посилання на неї із партійного сайту.

У лютому 2017 року Комітет виборців України закликав політичні партії закрити свої сторінки в російських соцмережах. Після цього згадка про сторінку "Вконтакте" із офіційного веб-сайту прибрала ВО "Свобода".

Теми: соцмережі санкції інтернет
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