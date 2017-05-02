Доба в АТО: 55 обстрілів, 4 військових ЗСУ поранені

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Вівторок, 2 травня 2017, 06:41

За минулу добу бойовики 55 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті чого четверо військових ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку по позиціях поблизу Павлопіля бойовики били з 120 мм мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї. З мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2 і великокаліберних кулеметів вони обстрілювали опорні пункти ЗСУ біля Мар'їнки. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів, кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї терористи били по українських позиціях поблизу Гнутового.

З 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів сепаратисти обстрілювали сили АТО в Красногорівці, а з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в Водяному. З гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО в районах населених пунктів Талаківка, Широкине, а з кулеметів великих калібрів - поблизу Новотроїцького. В районі Павлопіля "працювали" снайпери.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї терористи накривали українські позиції біля Луганського. Міномети калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатомети, кулемети великих калібрів і стрілецьку зброю бойовики застосовували по опорних пунктах сил АТО біля Авдіївки.

З 120 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по українських військових в Верхньоторецькому, а з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - по ЗСУ в Новгородському, Майорську, Зайцевому і шахті "Бутівка".

На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів і кулеметів великих калібрів бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах біля Новозванівки. Автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю терористи застосовували по позиціях поблизу населених пунктів Валуйське, Кримське, Малинове, Станиця Луганська.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - заявили в штабі.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
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