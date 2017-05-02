Одеса: обстановка спокійна, у жінки забрали "георгіївську стрічку"

Обстановка в Одесі спокійна, поліція зафіксувала лише один випадок носіння громадянкою "георгіївської стрічки".

Про це повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Ігор Бабич, повідомляє прес-служба поліції.

За його словами, з жінкою було проведено роз’яснювальну роботу, стрічку вилучено.

Бабич зазначив, що найбільше громадян на Куликовому полі правоохоронці очікують ближче до обіду. Всі локації перекриті нарядами поліції та Нацгвардії.

Фото Нацполіції

Громадяни можуть вільно потрапити на територію Куликового поля через аркові металошукачі. При цьому правоохоронці оглядають речі відвідувачів, а при необхідності – проводять поверхневий огляд і самих відвідувачів.

Поліція нагадує, що до місця проведення масових заходів на Куликовому полі заборонено проносити вогнепальну чи холодну зброю, вибухівку та інші предмети, що можуть бути використані для вчинення терористичного акту чи завдання тілесних ушкоджень іншим особам.

Разом з тим, "Автомайдан-Одеса" повідомляє, що його активісти організували блокпост на трасі "Одеса-Київ" і не пустять до міста сепаратистів.

Як відомо, 2 травня 2014 р. під час зіткнень між проросійськими і проукраїнськими активістами загинули 48 людей і більше 200 постраждали. Більша частина загиблих померли під час або в результаті пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі. Однак першими жертвами зіткнень були проукраїнські активісти, які загинули в районі Грецької площі.