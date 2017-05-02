"Опоблок" заявляє, що трьох його одеських депутатів викликали на допит

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Вівторок, 2 травня 2017, 12:35

Поліція викликала на допит у вівторок трьох депутатів Одеської облради від "Опозиційного блоку".

Як повідомляє прес-служба партії, депутатів облради Віктора Баранського, Віталія Саутенкова і Олександра Адзеленка викликали на допит в рамках кримінального провадження, яке стосується розслідування загибелі людей в Будинку Профспілок на Куликовому полі 2 травня 2014 року.

"По дорозі в чоловічий монастир на молебень в пам'ять про жертв трагедії мене зупинила поліція спільно з представниками радикальних організацій, чи то Правий сектор, чи то автомайдан, не зрозуміло. Вони вручили мені повістку. Чоловік 15 було представників автомайдану, вони з усіх боків заблокували машину. Вручили повістку з'явитися сьогодні о 9 ранку в слідче управління УВС області на допит у справі 2 травня", - заявив Баранський.

У прес-службі також заявили, що в даний час у депутата Одеської обласної ради від "Опозиційного блоку" Сергія Червякова СБУ проводить обшук також у зв'язку з подіями 2 травня.

Як відомо, 2 травня 2014 р. під час зіткнень між проросійськими і проукраїнськими активістами загинули 48 людей і більше 200 постраждали. Більша частина загиблих померли під час або в результаті пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі. Однак першими жертвами зіткнень були проукраїнські активісти, які загинули в районі Грецької площі.

Теми: Одеса Опозиційний блок
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