Путін заявив, що Україна втратила шанс реалізувати "Мінськ"
Нинішня влада в Україні втратила шанс реалізувати "мінські угоди".
Про це, як повідомляє РІА Новости, 2 травня заявив президент РФ Володимир Путін за підсумком переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
"Переконаний, що сьогоднішня київська влада втратила шанс реалізувати "мінські домовленості" тоді, коли у них були такі внутрішньополітичні можливості. Сьогодні ... можливості у верхнього політичного ешелону влади стали, м'яко кажучи, набагато скромніше в зв'язку з цілою низкою обставин, в тому числі через економічну, внутрішньополітичну ситуацію", - заявив він.
Путін додав, що "попри це потрібно продовжувати зусилля саме в "нормандському форматі", в рамках діючих угод".
"Ми перебуваємо у постійному контакті з іншими учасниками нормандського формату. Остання телефонна розмова в цьому форматі відбулася 17 квітня. Нормандська четвірка має й далі активно займатися врегулюванням української кризи. Робота у цьому форматі буде продовжена і після президентських виборів у Франції", - заявив Путін.
"Ми погодилися, що серед головних завдань (виконання Мінська) має бути розведення сил і засобів сторін конфлікту, що дозволить повністю припинити обстріли, налагодити прямий діалог між Києвом і невизнаними республіками, законодавчо закріпити особливий статус регіонів і на цій основі провести там вибори", - додав він.
При цьому Путін додав, що "Донбас від України ніхто не відокремлював, це робить за допомогою блокади сама українська влада".
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