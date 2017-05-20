Розвідка: Біля Ясинуватої загинули та поранені до 20 бойовиків

2169 переглядів
1
Субота, 20 травня 2017, 11:59

В районі н.п. Ясинувата внаслідок вибуху у приміщенні для зберігання зброї та боєприпасів загинули та зазнали поранень до 20 бойовиків. 

Про це 20 травня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що інцидент стався на блокпосту 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК.

"Військовослужбовці, нехтуючи заходами безпеки вживали спиртні напої та палили у цьому приміщенні", - йдеться у повідомленні. 

Крім того внаслідок суперечки між російськими військовими мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), яка переросла у стрілянину, один військовослужбовець загинув, одного важко поранено.

Теми: АТО розвідка
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики застосували проти сил АТО "Гради" та важку артилерію 20 травня 2017, 10:58
Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", 4 українських військових поранені 20 травня 2017, 06:54
СЦКК: Бойовики обстріляли співробітників місії Червоного хреста 19 травня 2017, 22:27
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.117.163.---jurav20.05.2017 13:04
Добрі вісті
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
За добу постраждали 7 військових – Міноборони
Бойовики застосували проти сил АТО "Гради" та важку артилерію
Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", 4 українських військових поранені
СЦКК: Бойовики блокують відновлення інфраструктури на Донбасі
Усі новини
Фото

Повернення кримських татар на Батьківщину. Перші кроки вдома

Історії п'яти родин

Що для кримських татар означає 18 травня