У Мелітополі намагалися підпалити міськраду
У Мелітополі в приміщення міської ради двоє невідомих осіб кинули кілька пляшок із горючою рідиною.
Як повідомили у поліції Запорізької області, інцидент стався в ніч на 20 травня на вул. Грушевського, 5.
Внаслідок інциденту у приміщенні міськради вибито два вікна, полум’ям пошкоджено вхідні двері.
"Постраждалих немає. За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 194 КК - "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу", - повідомили у поліції.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
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