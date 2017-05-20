У Мелітополі намагалися підпалити міськраду

У Мелітополі в приміщення міської ради двоє невідомих осіб кинули кілька пляшок із горючою рідиною.

Як повідомили у поліції Запорізької області, інцидент стався в ніч на 20 травня на вул. Грушевського, 5.

Внаслідок інциденту у приміщенні міськради вибито два вікна, полум’ям пошкоджено вхідні двері.

"Постраждалих немає. За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 194 КК - "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу", - повідомили у поліції.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.