У Мелітополі намагалися підпалити міськраду

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Субота, 20 травня 2017, 12:58

У Мелітополі в приміщення міської ради двоє невідомих осіб кинули кілька пляшок із горючою рідиною. 

Як повідомили у поліції Запорізької області, інцидент стався в ніч на 20 травня на вул. Грушевського, 5.

Внаслідок інциденту у приміщенні міськради вибито два вікна, полум’ям пошкоджено вхідні двері.

"Постраждалих немає.  За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 194 КК - "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу", - повідомили у поліції. 

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

 
 
фото - прес-служба поліції запорізької області

Теми: Запоріжжя поліція
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