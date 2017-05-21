На Київщині затримали вантажівки з львівським сміттям

У селі Підгірці Обухівського району Київської області поліція затримала вантажівки, які зсипали на землю сміття зі Львівщини.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, в ніч на неділю в селі Підгірці громадяни побачили, що вантажівки зсипають сміття на землю, а бульдозер розрівнює поверхню з ґрунтом.

Свідок одразу зателефонував на лінію 102 та викликав поліцію. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, що транспортні засоби мають номерні знаки Київської області та міста Києва, а згідно накладних документів, 20 тон небезпечних для довкілля відходів привезли зі Львівщини, частину яких вже встигли розвантажити.

Автомобілі доставили на штрафмайданчик, міра запобіжного заходу обирається.

Працівники поліції з’ясовують всі обставини події та проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації незаконного вивозу сміття.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.239 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, 15 травня мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті накопичилося понад 7 тисяч тонн відходів, які нікуди вивозити, оскільки меморандум, підписаний 21 квітня, не виконується.