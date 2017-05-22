ЗМІ: Мер Білгород-Дністровського потрапила в серйозне ДТП
Мер міста Білгород-Дністровський Алла Гінак в неділю, 21 травня, потрапила в серйозне ДТП, її госпіталізували у важкому стані.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на проінформоване джерело в міській раді.
За його словами, ДТП сталося в районі міста Біла Церква Київської області.
"Алла Федорівна отримала серйозні травми, і санітарною авіацією її доставили в одну зі столичних клінік", - сказало джерело.
У прес-службі Білгород-Дністровської міськради поки не коментують подію, хоча і не заперечують самого факту того, що сталося.
Гінак була обрана мером в кінці жовтня 2015 року. Вона представляє партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
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