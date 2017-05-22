Політв’язень Карпюк відсвяткував день народження за ґратами в Росії

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Понеділок, 22 травня 2017, 08:22

Український політв’язень Микола Карпюк 21 травня відсвяткував свій день народження за ґратами в Росії, де він перебуває в ув’язненні.

Вітання йому висловила у Twitter речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

"Мужній Микола Карпюк, якого незаконно викрала і засудила Росія! З днем народження! Стіни впадуть! Бажаємо свободи!" – написала вона.

Адвокат Ілля Новіков закликав усіх охочих написати Карпюкові привітання. За його словами, в понеділок він поїде до в’язня у Владимирський централ, відому в’язницю в російському місті Владимирі, де нині перебуває Карпюк.

Такі привітання написали в коментарях майже півтори сотні людей.

Микола Карпюк перебуває в ув’язненні в Росії за звинуваченнями у злочинах під час під час Чеченської війни 1994–1995 років. Разом із ним був засуджений до ув’язнення ще один українець, Станіслав Клих.

26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив громадян України Миколу Карпюка до 22,5 років, Станіслава Клиха – до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Колегія присяжних у Верховному суді Чечні 19 травня 2016 року визнала українців винними в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Чеченської війни взимку 1994–1995 років, загибелі й пораненні кількох десятків російських солдатів.

Захист Карпюка і Клиха наполягав на знятті звинувачень у зв’язку із закінченням терміну давності за всіма інкримінованими статтями, адвокати вимагали припинити переслідування українців.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав їх політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк і Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

"Радіо Свобода"

Теми: політв'язні Росія права людини
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