Тимошенко скаржиться, що її не пускають в телевізор

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Понеділок, 22 травня 2017, 11:53

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що їй та її команді закрили доступ до прямих ефірів на телебаченні.

Про це вона заявила під час погоджувальної ради у понеділок, 22 травня.

"Практично всі канали телевізійні канали взяті під репресивний контроль президента та його оточення. По нашій команді є ганебні факти. Наприклад, на 112 каналі, який повністю взято під контроль президента, мені заборонено входження у вечірні студії. Те саме, на NewsOne. На всіх без виключення каналах в прямих ефірах мене заборонено пускати", - заявила Тимошенко.

Зауважимо, що 10 квітня Юлія Тимошенко брала участь у політичному ток-шоу "Свобода слова" на ICTV, у цій же програмі 16 травня брав участь нардеп від партії "Батьківщина" Іван Крулько, інший однопартієць Тимошенко Ігор Луценко 13 квітня був в ефірі програми "Право на владу", що виходить на телеканал 1+1.

Нагадаємо, у березні народний депутат від БПП Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook написав, що що депутат від "Батьківщини" Олександр Абдулін літав у Женеву, начебто, для зустрічі з Ігорем Коломойським.

На його думку, партія Тимошенко домовлялася із Коломойським про лояльність до них одного з найбільших українських телеканалів "1+1", які належать Коломойському. 13 березня на цьому телеканалі вийшов в ефір сюжет про особисте життя Тимошенко та невеличке інтерв'ю з нею.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Тимошенко
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