У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 2 бійців

У неділю у зоні проведення антитерористичної операції на сході України жоден український військовий не загинув, двоє бійців зазнали поранень.

Про це повідомив на щоденному брифінгу 22 травня речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах ЗСУ не було, двоє військовослужбовців отримали поранення. Це сталося у Новотроїцькому внаслідок ворожого обстрілу", – повідомив полковник.

Українська правда