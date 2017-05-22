У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 2 бійців

152 перегляди
0
Понеділок, 22 травня 2017, 12:48

У неділю у зоні проведення антитерористичної операції на сході України жоден український військовий не загинув, двоє бійців зазнали поранень.

Про це повідомив на щоденному брифінгу 22 травня речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах ЗСУ не було, двоє військовослужбовців отримали поранення. Це сталося у Новотроїцькому внаслідок ворожого обстрілу", – повідомив полковник.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: Ситуація залишається складною, двоє військових поранені 22 травня 2017, 06:51
Штаб: Бойовики здійснили вогневий наліт на ДФС 21 травня 2017, 23:44
У неділю бойовики порушили "тишу" 16 разів, обійшлося без втрат 21 травня 2017, 18:59
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Ситник: Без Антикорупційного суду топ-справи розслідуватимуть роками
Справа Шеремета: Нацполіція мовчить щодо вилучених СБУ відеозаписів
ФСБ вербує українців - військовий, якого затримали в Росії
ЄС опублікував рішення по Україні та визначив дату початку безвізових поїздок
Усі новини
Культура

Скільки витрачають українські музеї на нові експозиції та реставрації

Берегиня

Водійка у вишиванці