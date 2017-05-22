Україна пропускатиме вантажі до Придністров’я тільки з дозволу Молдови

Із 20 травня пропуск вантажів у Придністров’я через територію України буде здійснюватися лише за умови погодження з Нацагентством із безпечності харчових продуктів Республіки Молдова.

Про це повідомляє Держспоживчспілка України

Вказана вимога відповідає Угоді про співробітництво в галузі ветеринарії країн СНД.

Оскільки дія зазначеної Угоди не поширюється на відносини з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, з метою забезпечення її виконання, Головний державний інспектор ветеринарної медицини України прийняв відповідне рішення.

Таке рішення відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ).

Українська правда