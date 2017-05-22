Кремль хоче переконати, що візи України з РФ - це "відморожені вуха"

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Понеділок, 22 травня 2017, 16:42

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков намагається переконати, що в разі введення Україною візового режиму з Росією вона ж сама і постраждає.

Про це він сказав журналістам у понеділок, передає "РИА Новости".

"Це знову ж таки з розряду "відморожу вуха назло бабусі". Нічого більше. Ви знаєте, наскільки такий крок може вдарити по інтересах самих українців. Складно переоцінити, напевно, негативний ефект для самих жителів України", — заявив прес-секретар Володимира Путіна.

Він нагадав, що дана ініціатива у Верховній Раді поки що не знаходить підтримки і що якось реагувати на можливе введення візового режиму між двома країнами поки рано.

"Якісь гіпотетичні міркування в даному випадку навряд чи можливі й доречні. Давайте дочекаємося чергового витка в таких русофобських дискусіях. Ви знаєте, що вже це питання неодноразово намагалися поставити на порядок денний, але кожного разу все ж вистачало якихось залишків тверезості, тверезого судження, аби не розглядати це питання. Подивимося, що буде цього разу", — сказав Пєсков, коментуючи відповідну ініціативу фракції "Народний фронт" в українському парламенті.

Як відомо, 12 квітня лідер фракції НФ Максим Бурбак закликав Верховну Раду ввести візовий режим для громадян Російської Федерації.

"Після того як був проголосований "безвіз" для українців ми повинні ввести візовий режим для громадян Росії. І це вбереже Європу від навали російських шпигунів", – сказав він з трибуни парламенту.

Теми: Росія кордон візи Путін Верховна Рада
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IP: 212.109.62.---alfa_omega22.05.2017 17:32
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