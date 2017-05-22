Адвокат: Рішенню про розслідування щодо Януковича у справі "Укртелекому" вже 2 роки

Інформація про рішення Печерського райсуду про початок заочного досудового розслідування у справі "Укртелекому", розповсюджена у понеділок, не є новою.

Про це заявив адвокат Віталій Сердюк, який представляє інтереси екс-президента Віктора Януковича.

За його словами, рішення суду було ухвалене ще 27 липня 2015 року.

"Ця інформація дворічної давнини. Рішення Печерського райсуду було винесено ще у липні 2015 року. До цього часу про це рішення замовчувалося, оскільки воно прийнято з очевидними порушеннями процесу – на момент його винесення розшук Віктора Януковича Інтерполом було припинено. А у законі на той час містилась однозначна вимога, що особа проти якої порушувалася справа, мала знаходитися у міжнародному розшуку", - сказав Сердюк, цитує його прес-служба адвокатського об’єднання "AVER LEX".

Крім того, за його адвоката, ці порушення стали предметом оскарження у Європейському суді з прав людини нашими англійськими колегами з адвокатської компанії JHA LLP і це зазначено у їхньому прес-релізі від 19 жовтня 2015 року.

Як відомо, 22 травня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що суд дозволив Генеральній прокуратурі почати заочне розслідування проти колишнього президента Віктора Януковича.

Українська правда