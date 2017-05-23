АТО: 59 обстрілів з мінометів та артилерії, 4 бійців ЗСУ поранено

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Вівторок, 23 травня 2017, 07:46

Минулої доби зафіксовано 59 фактів недотримання бойовиками режиму припинення вогню, 4 українських воїнів зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Тут незаконні збройні формування 29 разів застосовували зброю проти українських воїнів.

Зокрема,  ввечері противник випустив майже три десятки 120-мм мін по позиціях ЗСУ поблизу Павлополя. Біля Красногорівки ворог бив з мінометів калібру 82 мм. Водночас, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних модифікацій потрапили укріплення сил АТО поблизу Широкиного, Тарамчука та північніше - біля Мар'їнки.

Донецький напрямок. На цій ділянці фронту вночі становище було найнапруженішим, незаконні збройні формування 21 раз порушували тишу.

Так, ввечері позиції ЗС України в районі Опитного були обстріляні бандформуваннями з РСЗВ "Град". Попередньо зафіксовані наслідки прильоту 15 реактивних снарядів від цієї артилерійської системи. Окрім того, ситуація залишається складною й у південному та східному передмістях Авдіївки, де бандити вночі інтенсивно обстрілювали укріплення сил АТО з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також стрілецької зброї та гранатометів. З 120-мм мінометів незаконні збройні формування вели вогонь і неподалік Невельського. З озброєння БМП били по наших опорних пунктах біля Зайцевого.

Луганський напрямок. Тут впродовж минулої доби зафіксовано 9 фактів використання бойовиками зброї.

Зокрема, в бік українських позицій біля Малинового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. А в районі Валуйського, Станиці Луганської та Донця - зі стрілецької зброї.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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