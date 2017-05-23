Кіпрські офшорки оскаржили конфіскацію "грошей Януковича"

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Вівторок, 23 травня 2017, 17:49
gazeta.ru

7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення.

Про це "Українським Новинам" повідомив їхній адвокат Дмитро Щербина.

"Протягом 12-17 травня були подані апеляційні скарги в Апеляційний суд Донецької області із клопотаннями про відновлення строків апеляційного оскарження", - повідомив адвокат.

Він зазначив, що суд не надав захисту можливості ознайомитися з матеріалами справи.

Також захист стверджує, що не був сповіщений і не брав участі у судовому процесі в справі колишнього директора компанії "Газ Україна - 2020" Аркадія Кашкіна, у вироку якого була прописана спецконфіскація 1,5 млрд доларів третіх осіб.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Як повідомлялося, президент Порошенко заявляє, що скарги на рішення суду про конфіскацію в державний бюджет 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках Януковича і його оточення, відсутні.

Міністерство фінансів заявляє, що цінні папери в державному Ощадбанку на 1,1 млрд доларів, які були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду наприкінці квітня, були погашені наприкінці 2016 року.

Економічна правда

Теми: Янукович
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