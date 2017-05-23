Кіпрські офшорки оскаржили конфіскацію "грошей Януковича"
7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення.
Про це "Українським Новинам" повідомив їхній адвокат Дмитро Щербина.
"Протягом 12-17 травня були подані апеляційні скарги в Апеляційний суд Донецької області із клопотаннями про відновлення строків апеляційного оскарження", - повідомив адвокат.
Він зазначив, що суд не надав захисту можливості ознайомитися з матеріалами справи.
Також захист стверджує, що не був сповіщений і не брав участі у судовому процесі в справі колишнього директора компанії "Газ Україна - 2020" Аркадія Кашкіна, у вироку якого була прописана спецконфіскація 1,5 млрд доларів третіх осіб.
Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
Як повідомлялося, президент Порошенко заявляє, що скарги на рішення суду про конфіскацію в державний бюджет 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках Януковича і його оточення, відсутні.
Міністерство фінансів заявляє, що цінні папери в державному Ощадбанку на 1,1 млрд доларів, які були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду наприкінці квітня, були погашені наприкінці 2016 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.