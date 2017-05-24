Патруль ОБСЄ не допустили до місця зберігання озброєння в ОРДО

Охоронець місця зберігання озброєння ОРДО не допустив патруль Спеціальної моніторингової місії, посилаючись на те, що не має ключів.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

"Патруль СММ не зміг отримати доступ до постійного місця зберігання озброєння "ДНР", оскільки охоронець сказав, що він не має ключів до одного зі складських приміщень. СММ поінформувала про це СЦКК", - йдеться у звіті.

Також патруль СММ не допустили на територію комплексу поблизу підконтрольного бойовикам ОРДО Докучаєвська.

Окрім того, Місія прозвітувала про зменшення кількості порушень припинення вогню у Донецькій області. Проте спостерігачі зафіксували більшу кількість вибухів - 430 проти 370 у попередньому звітному періоді.

У Луганській області патруль зафіксував зменшення кількості порушень режиму припинення вогню - 38 вибухів проти 86 у минулому звітному періоді.