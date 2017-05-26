Луценко заявив, що бачить себе генпрокурором ще півроку

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П'ятниця, 26 травня 2017, 01:52

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що збирається виконати свою обіцянку пробути на посаді керівника ГПУ близько півтора років і не має президентських амбіцій.

Про це він сказав в четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1", передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про те, чи бачить він себе президентом України, Луценко сказав: "ні".

Він також додав: "Я бачу себе генеральним прокурором України ще приблизно півроку, може, трохи більше".

Луценко зазначив, що хоче бути "ефективним і результативним генеральним прокурором України".

За його словами, він ще не виконав усі завдання на своєму посту, проте додав: "У момент, коли мої якості, менеджерські здібності, попри відсутність юридичної освіти, вже будуть не потрібні, я відійду в сторону для того, щоб цю посаду в нормальній прокуратурі... зайняв молодий юридично освічений керівник ".

"Я не збираюся тут (на посаді генпрокурора) затримуватися, але поки що я не все зробив", - підсумував він.

Теми: Луценко Генпрокуратура
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