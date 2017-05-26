Справу поліцейського Олійника розгляне суд присяжних

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П'ятниця, 26 травня 2017, 03:43

Обвинувальний акт стосовно патрульного поліцейського Сергія Олійника, якого підозрюють у вбивстві підлітка під час переслідування автомобіля в Києві, розглядатиме суд присяжних.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

За результатами засідання Голосіївського райсуду Києва 25 травня "суд прийняв обвинувальний акт до розгляду по суті та задовольнив клопотання підозрюваного про розгляд даного кримінального провадження судом присяжних".

Крім того, суд задовольнив клопотання державного обвинувача про продовження Олійнику запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання і відсторонення його від посади до 23 липня.

На наступному засіданні, яке призначене на 2 червня, суд затвердить порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні.

Як відомо, уночі 7 лютого 2016 року київська патрульна поліція під час переслідування застрелила 17-річного хлопця, який у компанії трьох інших намагався втекти на BMW. 

18 лютого Печерський райсуд Києва обрав для патрульного Сергія Олійника запобіжний захід у вигляді арешту.

Водія BMW Ростислава Храпачевського, підозрюваного в опорі поліції, Голосіївський райсуд Києва 1 березня випустив із-під варти під особисте зобов'язання.

Теми: суд Київ
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