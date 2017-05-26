ПАРЄ визначила доповідача у справі про вбивство Нємцова

Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи призначив спецдоповідачем у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова литовця Емануеліса Зінгеріса.

Він повідомив виданню "Коммерсант", що готувати доповідь почне після винесення Московським окружним військовим судом вироку звинувачуваним в убивстві співголови партії ПАРНАС, який очікується у червні.

Зараз закінчується стадія надання доказів сторонами.

Раніше бюро ПАРЄ ухвалило рішення щодо запуску процедури у справі Бориса Нємцова.

За словами Зінгеріса, для доповіді планується зібрати матеріали про те, як проводилося слідство і йшов судовий розгляд, а також оцінити "юридичну техніку" та "інструменти, до яких суд удався в ході розслідування".

"Ми переглянемо всі обставини справи про вбивство одного з найбільш видних політичних діячів XXI століття. Важливо схопити не лише виконавців, але й замовників цього акту терору. Їхнє сподівання на те, що особистість Нємцова і його внесок у демократію Росії буде забуто, не справдиться", – сказав член литовської делегації ПАРЄ.

Зінгеріс додав: комісія під його керівництвом буде регулярно проводити засідання – і на розслідування піде "не один місяць".

Призначення в ПАРЄ спецдоповідача у справі Бориса Нємцова домагалася дочка вбитого політика Жанна Нємцова, яка заснувала фонд його імені. На листопадовому Форумі Бориса Нємцова у Європарламенті вона заявила, що розслідування вбивства в РФ "іде геть погано" і на лаві підсудних – лише ймовірні виконавці вбивства.

У травні 2016 року призначення спецдоповідача у справі Нємцова на засіданні бюро ПАРЄ було заблоковано. За словами Жанни Нємцової, яка переїхала до Німеччини, за цим стояв президент ПАРЄ Педро Аграмунт, який хотів "налагодити діалог із Росією".

"Я консультувалася з німецькими політиками, як я можу стимулювати Педро Аграмунта на вирішення питання спецдоповідача, мені запропонували написати в провідне видання. Після того, як я написала колонку у Newsweek, у ПАРЄ звернули увагу на проблему з розслідуванням, а Аграмунт надіслав мені листівку на Різдво", – розповіла вона "Ъ".

Зінгеріс був одним із ініціаторів цієї доповіді. "Це хороший вибір. Зінгеріс добре уявляє ситуацію в Росії й вільно володіє російською мовою", – сказала Нємцова.

Вона домагається "повного й всебічного" розслідування вбивства батька, і доповідь ПАРЄ – "один із нечисленних механізмів міжнародного контролю розслідування".

Адвокат Нємцової Вадим Прохоров розповів, що вимогу перекваліфікувати справу зі ст. 105 КК на ст. 277 – зазіхання на життя державного чи суспільного діяча – не задовольнили, як і виклик до суду голови Чечні Рамзана Кадирова.

"У справі відсутні організатори й замовники вбивства, ми вважаємо, що розслідування свідомо обмежили частиною виконавців… Я сподіваюся, що результатом доповіді ПАРЄ стане те, що в усьому світі президенту РФ будуть частіше ставити запитання: а що із замовниками вбивства Бориса Нємцова?" – заявив Прохоров.