Кабмін подумає про поновлення пунктів пропуску на кордоні з Румунією

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П'ятниця, 26 травня 2017, 12:01

У Кабінеті міністрів поміркують про можливість відкриття пунктів пропуску Красноїльськ, Руська та Шепіт на кордоні з Румунією.

Про це сказав прем'єр Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання депутатів під час години уряду у Верховній Раді у п’ятницю.  

Депутат Іван Рибак зазначив: "Хочу звернути увагу на ситуацію, яка може скластися найближчим часом у зв’язку з введенням безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. На території Буковини є декілька пунктів пропуску, які закриті з незрозумілих причин. Вони не ремонтуються, не відкриваються – і соціально-економічна обстановка в тому регіоні достатньо складна".

"Прошу Вас включитися в цю ситуацію і дати доручення, щоб були відкриті пункти пропуску Красноїльськ, Руська та Шепіт на кордоні з Румунією", – додав він.

Гройсман відповів: "Ми зафіксували Ваше питання. Я дам доручення визначитися щоодо можливостей відкриття таких пунктів".

Зазначимо, що зараз на кордоні Румунії та України у Чернівецькій області діють два пункти пропуску: залізничний Вадул-Сірет і автомобільний та пішохідний Порубне.

Решта пунктів діють на Закарпатті та Одещині: залізничний і автомобільний Дякове, автомобільні Ділове й Тересва, автомобільний і пішохідний Солотвино, річкові Ізмаїл, Вилкове та Кілія.

Олена Рощенко, УП

Теми: кордон Румунія Кабінет міністрів Верховна Рада ЄС
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